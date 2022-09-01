Кулеба назвал главные потребности Украины в оружии 1 сентября, 16:26 Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Reuters)

У Украины есть три больших приоритета по оружию, которое необходимо для скорого завершения российского полномасштабного вторжения.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в артиллерии, ПВО и системах залпового огня.

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«Куда бы я ни поехал, любое оружие начинается и заканчивается поставкой оружия… По системам вооружения у нас есть приоритеты. Три самых больших приоритета — это артиллерия любого типа и боеприпасы к ней, это ПВО и системы залпового огня. Это вещи, которые нужны», — заявил он.

Министр подчеркнул, что артиллерия и РСЗО — это те системы, которыми Россия значительно превышает украинские силы.

«Мы можем бороться не только количеством, но и качественно, потому что одна гаубица НАТО гораздо эффективнее российских гаубиц, изготовленных в Советском союзе. На каждой встрече я постоянно подчеркиваю большую потребность получить больше артиллерии. Никакая и оборонительная и наступательная операция не может быть воплощена без артиллерии», — подчеркнул Кулеба.

31 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска применяют все виды вооружения, кроме оружия массового поражения в войне против Украины.

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