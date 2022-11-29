ПВО Patriot и трансформаторы. Кулеба назвал главные для Украины темы на заседание НАТО в Бухаресте 29 ноября, 16:24 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Cindy Liu)

На саммите НАТО 29−30 ноября в Бухаресте главными темами для Украины станут системы ПВО Patriot и трансформаторы.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами во вторник, 29 ноября, сообщает корреспондент НВ.

Он подчеркнул, что темой номер один для Украины станет энергетическая система и ее защита от российских обстрелов.

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«Темой номер один станет энергетическая система Украины. Я думаю, что это будет первая министерская встреча НАТО, на которой вопросам энергетики и оружия будет уделено равное внимание. У меня состоится встреча с министрами G7, которая тоже будет посвящена энергетической проблематике», — заявил он.

Кулеба также отметил, что партнеры по НАТО знают о потребностях Украины.

«Партнеры хорошо знают наши потребности. Поэтому сегодня мы будем говорить не о том, что нам нужно, а обсуждать конкретные даты и объемы этих поставок», — добавил он.

Украинский министр также объяснил, что Украине нет смысла фокусироваться на одной теме, так как энергосистему нужно не только защищать, но и восстанавливать.

«У меня два ключевых слова на этом заседании — это Patriot и трансформаторы. Нет смысла фокусироваться на одном. Надо ремонтировать и защищать», — подытожил Кулеба.

29−30 ноября в румынском Бухаресте состоится знаковый саммит НАТО. Министры иностранных дел Альянса соберутся в том же городе, где 14 лет назад было подтверждено, что Украина и Грузия станут членами Альянса, однако странам в итоге не позволили примкнуть к Плану действий по членству в НАТО.

