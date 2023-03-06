Необходимо лишить иммунитета перед трибуналом высшее руководство РФ — Дмитрий Кулеба 6 марта, 23:59 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/David Dee Delgado)

Сейчас главная цель Украины по спецтрибуналу — решить вопрос иммунитетов «тройки» высшего руководства РФ от преследования в международном праве.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

«Они (Совместная следственная группа, — ред.) должны продвинуться в вопросе формы трибунала и в вопросе иммунитетов Путина как главы государства, премьер-министра и министра иностранных дел», — сказал Кулеба.

Видео дня

Он пояснил, что «в международном праве в любой стране есть такая тройка, пользующаяся полным иммунитетом от преследования».

«А наша цель — безусловно решить этот вопрос иммунитетов. Юридически это возможно, но это такая «филигранная нейрохирургическая операция», — подчеркнул министр.

Он также добавил, что создание специального трибунала для России за преступление агрессии поддерживают уже 30 стран. В понедельник, 6 марта, присоединилась Греция. В субботу, 4 марта, таких стран было 29.

По его словам, присоединение к такой группе означает согласие с тем, что необходимо создать отдельный спецтрибунал для преследования России за преступление агрессии. Ее задачей является наработка юридических путей создания трибунала и решения юридических вопросов.

3 марта во Львове прошла конференция United for Justice («юридический Рамштайн»), в которой приняли участие представители европейских институций, генеральные прокуроры и министры юстиции разных стран, президент Латвии, вице-премьер правительства Нидерландов, глава МИД Эстонии и другие. Конференция была посвящена восстановлению справедливости для Украины.

2 апреля 2022 года прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил о немедленном начале расследования ситуации в Украине после обращения 39 государств — участников МУС.



Украина призывает создать специальный трибунал для привлечения к ответственности виновных в преступлении российской агрессии против Украины. Создание трибунала поддержали Европарламент и ПАСЕ своими резолюциями.



Дмитрий Кулеба ранее объяснял, что спецтрибунал — фактически единственная возможность привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России за преступление агрессии против Украины.