«Мы не купимся на это». Заявления России о «готовности к переговорам» с Украиной являются чепухой — Кулеба 17 января, 13:08 Дмитрий Кулеба (Фото:US Secretary of Defense/www.flickr.com)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что высказывания представителей страны-агрессора РФ о якобы «готовности к переговорам» с Украиной являются чепухой.

«Это все чушь, все, что они (россияне — ред.) говорят. Мы не купимся на это и, что важнее, рады видеть, что все больше стран тоже на это не покупаются», — сказал Кулеба в интервью CBC News.

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Комментируя удар РФ по многоэтажке в Днепре, министр заявил, что это не заставит украинцев сдаться.

«Нельзя просто поднять руки и сказать: все, мы сдаемся, потому что вы бьете по жилым домам, убивая родителей, мам, детей, распространяя террор. Если мы так сделаем, то станет только хуже», — сказал Кулеба.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Впоследствии Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

Также стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена приватно просит украинское руководство показать открытость к переговорам со страной-агрессором Россией.

7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры:

восстановление территориальной целостности;

уважение к Уставу ООН;

возмещение всех убытков, причиненных войной;

наказание каждого военного преступника;

гарантии, что вторжение не повторится.

Издание Politico сообщило, что Зеленский смягчил позицию по переговорам с РФ, указывая на то, что в перечисленных условиях нет невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

На фоне сообщений о выводе войск РФ из Херсона в Кремле заявили, что готовы к переговорам с Украиной «с учетом нынешних реалий».