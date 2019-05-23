Кулеба: Нам нужна Россия в Совете Европы, чтобы она выполняла решения этого органа Вчера, 18:39 268 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

Украина заинтересована в членстве России в Совете Европы, поскольку это обяжет ее к выполнению решений этого органа.

Об этом в интервью Радио НВ сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

«Нам нужна Россия в Совете Европы именно для того, чтобы она выполняла решение Совета Европы (прежде всего те, которые касаются российской агрессии против Украины), а не для того, чтобы создать прецедент, при котором все эти решения отправляются в архив, по сути России выписывается индульгенция, и никто больше о них не вспоминает», — заявил он.

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Ранее Кулеба заявил, что освобождение всех украинских политических заключенных в РФ является «минимальной красной линией» в рамках поиска ситуативного компромисса с Россией в Совете Европы.

В то же время постпред подчеркнул, что возвращение политзаключенных Россией не будет означать согласие Украины смириться с агрессией и оккупацией РФ ее территорий.