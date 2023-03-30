Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен встретятся на следующей неделе — Госдеп 30 марта, 17:51 Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (Фото:U.S. Department of State/www.flickr.com)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен встретятся на следующей неделе.

Об этом говорится в сообщении Госдепа в четверг, 30 марта.

Блинкен с 3 по 5 апреля будет находится в Брюсселе, где примет участие во встрече министров иностранных дел НАТО и десятом заседании Энергетического совета США-ЕС.

Видео дня

Госсекретарь проведет двусторонние встречи с верховным представителем и вице-президентом ЕС Жозепом Боррелем, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«Блинкен подчеркнет неизменную поддержку США Украины и нашу приверженность трансатлантической безопасности и международному порядку, основанному на правилах», — сообщили в Госдепе.