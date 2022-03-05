Обсудили санкции против РФ и поставки оружия для Украины. Кулеба и Блинкен встретились на польско-украинской границе 5 марта, 23:21 Цей матеріал також доступний українською Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (Фото:Олег Николенко / Facebook)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном на границе Польши и Украины.

Об этом сообщил в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко.

Отмечено, что Блинкен выразил восхищение действиями украинского народа, в частности, Президента Зеленского, Вооруженных Сил Украины и всех сил обороны нашего государства, в эффективном отпоре российской агрессии.

Ключевыми темами разговора стали дальнейшие болезненные санкции против России, поставка дополнительного оружия для защиты Украины, изоляция России от мира за ее агрессию против Украины.

Блинкен подтвердил, что США готовы продолжить оборонную поддержку Украины и рассматривают возможности дополнительного усиления ее оборонных способностей. Он также обратил внимание на беспрецедентную глобальную волну поддержки Украины в мире.

Кулеба выразил благодарность за беспрецедентные и быстрые шаги США и партнеров в защиту Украины в течение десяти дней российского вторжения.

«Украина победит в этой войне, потому что украинцы поднялись на Народную войну за свою землю, и правда на нашей стороне. Вопрос в цене победы. Если партнеры продолжат действовать решительно, увеличивать экономическое и политическое давление на РФ, предоставлять необходимое нам оружие, цена будет ниже для Украины. Это спасет много жизней», — заявил Кулеба.

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