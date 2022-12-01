Еще два украинских посольства получили письма с угрозами — Кулеба 1 декабря, 17:40 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Cindy Liu)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что еще два украинских посольства получили письма с угрозами. Он убежден, что происходит целенаправленная широкомасштабная кампания против Украины.

Дополнено 20:36 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона уточнил, что уже три посольства Украины получили письма с угрозами. Все конверты в момент их получения был пропитаны «красной жидкостью».

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Об этом он сказал в рамках заседания Совета министров ОБСЕ в Лодзи, сообщает Укринформ.

Комментируя взрыв в посольстве Украины в Мадриде, министр сообщил, что это не единственный случай, когда представителям украинских посольств угрожали. По его данным, в среду и четверг два украинских посольства получили письма с угрозами.

«Произошли и другие тревожные события, не связанные со взрывчаткой, однако с отправкой в ​​посольства Украины очень конкретных угроз», — сказал Кулеба.

На уточняющий вопрос, о каких угрозах идет речь и в каких посольствах Украины это произошло, Кулеба сказал, что МИД вскоре выступит с официальным комментарием по этому поводу.

По мнению министра, учитывая взрыв в Мадриде, есть основания утверждать, что происходит «целенаправленная широкомасштабная кампания» против Украины.

Он заверил, что после установления всех виновных, они будут наказаны.

Кулеба также сообщил, что Украина совместно с испанскими властями очень активно работает над тем, чтобы установить, кто стоит за отправкой взрывчатки в украинское посольство в Испании.

«У нас, безусловно, есть догадка, кто за этим стоит, но нужно проследить всю сеть агентов и людей, вовлеченных в эту кампанию», — сказал министр.

Взрыв в посольстве Украины в Мадриде произошел в среду, 30 ноября. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что взорвалась посылка, которая была адресована на его имя. Она вызвала подозрение у секретарши, поскольку не казалась похожей на обычную почту дипломата.

После этого Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей.

Позже в Испании выявили еще несколько посылок со взрывными устройствами, которые были отправлены в несколько испанских госучреждений и оборонную компанию.