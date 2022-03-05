Кулеба допустил встречу с Лавровым: Если я увижу, что переговоры могут быть содержательными 5 марта, 16:25 Цей матеріал також доступний українською Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото:МИД Украины)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил возможность переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В то же время, по словам украинского министра, пока нет информации о подтверждении российской стороной согласия на переговоры глав МИД в Турции по предложению турецкой стороны.

Об этом глава украинской дипломатии сказал в совместном эфире украинских телеканалов

«Мне неизвестно о том, чтобы Сергей Лавров подтвердил свое согласие на эту встречу [в Турции]. У меня сегодня будет разговор с турецким коллегой, мы обсудим», — сказал Кулеба.

Он добавил, что уже существует переговорный трек с участием украинской и российской делегаций, встречающихся на территории Беларуси.

«Если я увижу, что переговоры с Сергеем Лавровым могут быть содержательными и это будет вписываться в общую рамку переговорного процесса, то, конечно, я не буду отказываться», — подчеркнул глава МИД.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 4 марта предложил провести встречу глав МИД Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова на дипломатическом форуме в Анталии, который должен пройти 11-13 марта.

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