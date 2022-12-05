«Лучше уже сейчас готовиться». Кулеба дал совет тем, кто не верит в победу Украины над РФ

5 декабря, 11:15
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Дмитрий Кулеба (Фото:Cindy Liu/Reuters)

Дмитрий Кулеба (Фото:Cindy Liu/Reuters)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал тех, кто не верит в победу Украины над РФ, начинать готовиться к поражению страны агрессора в войне.

У себя в Twitter он написал, что, несмотря на то что некоторые «с трудом представляют украинскую победу, мы на пути к ней».

«Уважаемые политики, эксперты, СМИ и научные круги за рубежом. Я знаю, что некоторые из вас с трудом представляют украинскую победу, но мы на пути к ней. Лучше уже сейчас готовиться к поражению России, чем пытаться объяснить, почему Украина не может или не должна победить», — подчеркнул Кулеба.

Видео дня

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1599681189970735109

27 ноября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что поражение России в войне против Украины будет иметь положительные последствия для всего мира.

https://www.youtube.com/watch?v=XvlWN-zFlSA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Украина Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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