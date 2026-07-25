Рай для домохозяйки. Как Хрущев устроил идеологическую битву с Никсоном на американской кухне, которую тот привез на выставку в Москву
Никита Хрущев, обещавший «похоронить капитализм», горячо доказывает Ричарду Никсону преимущества советского строя на фоне инновационных американских кастрюль и посудомоечных машин, 1959 год (Фото: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images)
В разгар холодной войны СССР и США обменялись выставками промышленных достижений. Кремль привез в Нью-Йорк «Спутник-1» и «Спутник-3», демонстрируя мощь технического прогресса. В ответ американцы показали в Москве обычный дом жителя Нью-Йорка со средним достатком — и это стало сокрушительным ударом по советской пропаганде.
В 1958 году правительства США и СССР подписали соглашение о культурном обмене и договорились провести национальные выставки на территориях друг друга летом 1959 года.
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Советский Союз открыл свою экспозицию в Нью-Йорке в июне 1959 года. Советские организаторы сделали акцент на государственной мощи и тяжелой промышленности, продемонстрировав макеты первого искусственного спутника Земли и космических капсул, тяжелую сельскохозяйственную технику, а также модель атомного ледокола. Советский лидер Никита Хрущев воспользовался этим событием, чтобы пообещать к 1965 году «догнать и перегнать Америку».
Правительство США решило не привозить в Советский Союз макеты ракет, танков или тяжелых станков. Американские организаторы сделали ставку на потребительский рай: они привезли косметику, автомобили, автоматы по продаже сладкой газировки, модную одежду и современно оборудованные кухни. И поразили жителей «совка» в самое сердце — не оружием, а комфортом: стиральными машинами, цветными телевизорами и вкусными полуфабрикатами.