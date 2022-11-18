Британская разведка сообщила, куда РФ перебросит свои войска после бегства из Херсона 18 ноября, 09:41 После бегства из Херсона войска РФ проходят доукомплектацию (Фото:Генштаб)

По данным британской разведки, после бегства из Херсона часть российской группировки, вероятно, могут перебросить под Бахмут. Сейчас она проходит доукомплектацию.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что после вывода войск на левый берег Днепра в Херсонской области оккупанты продолжают доукомплектацию, перегруппировку и подготовку к обороне на большинстве участков фронта.

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Подразделения соорудили новые системы окопов возле админграницы с Крымом и вблизи Северского Донца на границе Донецкой и Луганской областей. Некоторые эти места расположены в 60 км вглубь нынешней линии фронта, что может свидетельствовать о приготовлении российского командования на случай нового существенного прорыва линии фронта украинскими войсками.

«Вполне вероятно, что Россия попытается перебросить часть вышедших из-под Херсона сил для усиления и расширения наступательных операций под Бахмутом», — говорится в сообщении.

Ранее в Генштабе заявляли, что после бегства оккупантов с правого берега Херсонской области Россия может перебросить свои войска на Донбасс для установления контроля над Донецкой областью.