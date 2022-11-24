Британская разведка сообщила, куда РФ перебросила своих десантников после бегства из Херсона 24 ноября, 09:36 РФ попытается укрепить свои силы на Донбассе десантниками, которые сбежали из Херсона (Фото:Генштаб)

По данным британской разведки, Россия попытается усилить наиболее важные участки фронта в Донецкой и Луганской области десантниками, которых вывели из Херсона.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что за последние две недели Россия, вероятно, перебросила основные подразделения Воздушно-десантных войск на Донецкий и Луганский фронт.

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В разведке напомнили, что с сентября по октябрь большая часть сильно ослабленных частей ВДВ была направлена на оборону удерживаемой Россией территории к западу от реки Днепр в Херсонской области.

Некоторые подразделения ВДВ, вероятно, были усилены мобилизованными резервистами.

«Хотя этот плохо обученный персонал ослабит якобы элитный потенциал ВДВ, Россия, вероятно, по-прежнему будет направлять эти подразделения в сектора, которые считаются особенно важными», — говорится в сообщении.

Потенциальные оперативные задачи ВДВ включают поддержку обороны района Кременная-Сватово в Луганской области или усиление наступательных операций в районе Бахмута Донецкой области.

