Утечки из Кремля. Окружение Путина рассматривает вариант бегства как минимум в три страны — политолог 9 декабря, 16:32 Окружение Вдадимира Путина может разбежаться в разные страны после свержения диктатора (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Политолог Аббас Галлямов в интервью Радио НВ рассказал, что окружение российского диктатора Владимира Путина рассматривает план бегства как минимум в три страны.

Галлямов сообщил в эфире Радио НВ, что его источник рассказал ему, что «путинское политбюро» — 10−15 человек вокруг Путина, которые участвуют в выработке ключевых решений и управляют страной, рассматривали возможность побега в Китай или Венесуэлу, но от варианта с Китаем уже отказались.

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Telegram-канал Можем объяснить писал, что чиновники ниже уровнем — сотрудники администрации президента, госкорпораций, ведомств, министерств — рассматривают вариант переезда в Эквадор и Парагвай.

«Не общий проект спасения для всех, нет. Каждый сам за себя. То есть, политбюро отдельно делает проект для себя, а эти сами для себя ищут варианты», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что «путинское политбюро» рассматривает побег как запасной вариант, но рассматривает серьезно.

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