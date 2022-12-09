Утечки из Кремля. Окружение Путина рассматривает вариант бегства как минимум в три страны — политолог

9 декабря, 16:32
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Окружение Вдадимира Путина может разбежаться в разные страны после свержения диктатора (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Окружение Вдадимира Путина может разбежаться в разные страны после свержения диктатора (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Политолог Аббас Галлямов в интервью Радио НВ рассказал, что окружение российского диктатора Владимира Путина рассматривает план бегства как минимум в три страны.

Галлямов сообщил в эфире Радио НВ, что его источник рассказал ему, что «путинское политбюро» — 10−15 человек вокруг Путина, которые участвуют в выработке ключевых решений и управляют страной, рассматривали возможность побега в Китай или Венесуэлу, но от варианта с Китаем уже отказались.

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Telegram-канал Можем объяснить писал, что чиновники ниже уровнем — сотрудники администрации президента, госкорпораций, ведомств, министерств — рассматривают вариант переезда в Эквадор и Парагвай.

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«Не общий проект спасения для всех, нет. Каждый сам за себя. То есть, политбюро отдельно делает проект для себя, а эти сами для себя ищут варианты», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что «путинское политбюро» рассматривает побег как запасной вариант, но рассматривает серьезно.

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Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Владимир Путин Китай Кремль Эквадор Парагвай Венесуэла Побег Радио НВ

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