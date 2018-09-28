Кучма прокомментировал возможность переноса Минских переговоров в другую страну

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма назвал нецелесообразным перенос переговоров из Беларуси в другую страну.

"Мы слышим: давайте перенесем из Минска в нейтральную страну. Я перечисляю эти страны: Швейцария, Швеция, Финляндия... Кто-то думает, что мы там можем проводить эти встречи? Или кто-то заявляет, что они будут оформлять допуск туда представителям Донбасса? А стоимость там проведенных встреч?" - сказал он на брифинге в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

Кучма подчеркнул, что необходимо "думать о последствиях" сказанных заявлений.

Он также добавил, что поведение Беларуси на международной арене связано с давлением на нее России, от которого официальный Минск не может избавиться по объективным причинам.

Ранее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил о том, что Трехсторонние переговоры об установлении мира на Донбассе необходимо перенести из Минска в другой город. Причиной такого решения Ельченко назвал то, что делегация Беларуси в ООН "хронически голосует против любых идей и предложений Украины".

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