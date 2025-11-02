Кучма объяснил, почему вектор его политики не был исключительно проевропейским

Второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что вектор его политики не мог быть полностью проевропейским из-за позиции украинцев и стран Запада.

В интервью BBC Украина Кучма заявил, что не делал «ставку на двухвекторность», а проводил политику многовекторности, которая заключалась в том, чтобы видеть и защищать национальные интересы Украины там, где это возможно, во всех регионах мира.

Реклама

«Эта политика не ограничивалась балансированием между Западом и Россией. Тогда Украина действительно играла на всех континентах. Ваш вопрос об „исключительно проевропейском курсе“ на рубеже тысячелетий для меня выглядит наивным, но это приятная наивность: она демонстрирует, насколько за 20−25 лет изменились наши политика и психология», — отметил второй президент Украины.

Он констатировал, что сегодня путь Украины в Европу является единственно возможным, но при его президентстве это было не так.

«Дело было вовсе не в танках Ельцина, а в настроениях значительной части народа Украины и элиты Запада. Вспомним Украину, скажем, 2000 года. На всех парламентских выборах победу получала Коммунистическая партия. Пророссийские силы доминировали в политическом поле Востока, Юга и Крыма. Зависимость Украины от России в энергоносителях все еще была тотальной. Зависимость в сырье и комплектующих — все еще подавляющая. По обе стороны границы звучали крики об „одном народе“ — задолго до Путина. В медийном поле все еще господствовала Россия. А Запад никоим образом не проявлял желания интегрировать Украину», — заявил Кучма.

Второй президент Украины отметил, что, несмотря на это, пытался заложить проевропейский курс Украины, в частности, в начале 2000-х поставил задачу добиваться ассоциированного членства Украины в ЕС и полноценного членства в НАТО, что было зафиксировано в официальных положениях украинской дипломатии.

«Конечно, это еще не был „исключительно проевропейский курс“, но это был четкий указатель к нему. Не менее важно, что Украина так и не стала членом никаких интеграционных проектов, в которые пыталась нас втянуть Россия. В частности, не стала полноценным членом СНГ. Политика — это искусство возможного. И я уверен, что четверть века назад сделал максимум из реально возможного: в самое сложное для себя время Украина не только смогла защититься от попыток России вернуть ее в свою орбиту, но и формально закрепила собственное стремление присоединиться к НАТО и ЕС», — подытожил Кучма.