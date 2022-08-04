«Роковой просчет Путина». Кучма рассказал, о чем мечтает российский диктатор после провала в Украине

4 августа, 13:24
Леонид Кучма (Фото:Дарка Олифер/Facebook)

Леонид Кучма (Фото:Дарка Олифер/Facebook)

Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что российский диктатор Владимир Путин сегодня хотел бы, чтобы все «как в сказке» как-то отыгралось обратно, и чтобы «24 февраля как будто не было».

«Мне кажется, что на самом деле, если говорить об эмоциональной составляющей, Путин сегодня хотел бы, чтобы все, как в сказке, открутилось, отыгралось обратно. Чтобы 24 февраля вроде бы не было», — сказал он в интервью BBC.

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Кучма заявил, что «блицкриг провалился, причем провалился в результате рокового просчета Путина».

«Именно так — это был фатальный просчет в преступных планах, а не какая-то там невинная „ошибка“, о которой говорят те, кто хочет „сохранить лицо“ Путину. Поздно. Не открутишь, не сохранишь», — сказал он.

По словам Кучмы, если же смотреть с более функциональной точки зрения, то диктатор и его ближайшее окружение сейчас хотят, прежде всего, сохранения своей власти, гарантии того, что РФ фактически останется их собственностью.

«Для этого нужно, чтобы не пошатнулась основа режима. Чтобы российский обыватель с манией величия получил свою порцию наркотика, который создает ту самую виртуальную реальность, где он чувствует себя владыкой мира и героическим победителем», — сказал он.

Бывший президент заявил, что кремлевский режим будет продавать россиянам как «победу» все, что сможет.

«Разрушение нашей инфраструктуры и нашего промышленного потенциала, которую будет выдавать за „демилитаризацию“. Судилище над азовцами, которое объявит той мифической „денацификацией“. Полную оккупацию „ЛДНР“, сухопутный коридор в Крым, днепровскую воду», — сказал он.

Кучма добавил, что если подытожить одним предложением, то Путин хотел уничтожения украинского государства, а получит он его второе рождение.

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«Именно по этому пути мы сегодня идем — путем утверждения единой украинской нации, которая осознала себя и готова сражаться за собственную идентичность», — сказал он.

Комментируя переговоры с Путиным, Кучма заявил, что считает правильным их начало только после поражения России на поле боя.

«Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сформулировал нашу позицию вполне четко: за стол переговоров мы сядем только после поражения России на поле боя. То есть, мы будем обсуждать именно наши условия и наши требования, и это правильно. А обсуждать их можно с кем бы то ни было», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=W5rdisAej8o
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Леонид Кучма Война России против Украины

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