Кучма рассказал, как во время его президентства трижды пытались дестабилизировать Крым

Леонид Кучма считает, что Россия оккупировала Крым, потому что следующие после него руководители Украины не уделяли защите полуострова достаточного внимания (Фото: REUTERS)

Второй президент Украины Леонид Кучма рассказал о трех попытках дестабилизировать Крым во время его президентства.

Комментируя события вокруг острова Тузла в интервью BBC Украина, Кучма заявил:

«Мы тогда стали первыми, кому удалось остановить Путина и заставить Россию отступить на десять лет. Это был самый важный из всех выигрышей времени, который мы получили в течение моего президентства. К сожалению, потом те десять лет были упущены теми, кто оказался при власти после меня. Главную битву за украинский Крым надо было вести не так за Тузлу, как за умы и души крымчан».

Второй президент Украины подчеркнул, что всегда держал «наведенный фокус» на Крым.

«Мы решали проблемы крымскотатарского народа, что укрепляло его проукраинскую настроенность. Побороли организованные преступные группировки, сущность которых была не только криминальной, но и пророссийской; делали все возможное, чтобы Крым остался украинским. Но следующие хозяева страны уделяли внимание другим делам. Именно тогда, боюсь, Крым перестал быть для украинской власти приоритетом. Его жителей даже не пытались сделать „своими“, чтобы они чувствовали себя во всей Украине как дома. Должное внимание не уделялось и способности Крыма к военной защите. Харьковскими соглашениями Янукович фактически дал понять, что Россия в Крыму, если не навсегда, то очень надолго», — сказал Кучма.

Он выразил мнение, что если бы власть уделяла больше внимания Крыму в течение 10 лет после событий вокруг Тузлы, «можно было бы избежать боли и позора весной 2014-го».

Второй президент Украины также рассказал о еще двух попытках России дестабилизировать ситуацию в Крыму.

Первой такой попыткой Кучма считает захват власти в Крыму в 1994—1995 годах сепаратистской администрацией нелегитимного «президента» Юрия Мешкова, который пытался присоединить Крым к России.

«Его правительство состояло из российских граждан, силовиками руководили офицеры российских спецслужб», — напомнил второй президент Украины.

Он отметил, что тогда угроза отделения Крыма была реальной, но весной 1995 года он приказал ликвидировать неконституционный режим Мешкова, после чего украинские спецназовцы разоружили его охрану, а самого «президента Крыма» депортировали в Россию.

«Второй эпизод связан с островом, за который мы также вели настоящую битву — дипломатическую — и победили в ней, когда в 1997-м Румыния признала принадлежность его Украине. Этот остров — наш легендарный Змеиный, откуда в первый день полномасштабного вторжения по известному адресу был послан „русский корабль“», — заявил также Кучма.