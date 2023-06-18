Транспортный безвиз. Кубраков представил инфраструктурные проекты на саммите G7 в Японии 18 июня, 03:44 Александр Кубраков посетил саммит министров транспорта G7 в Японии (Фото:facebook.com/oleksandr.kubrakov)

Вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков посетил саммит министров транспорта G7 в Японии. Он представил перспективные проекты.

Об этом сообщил Кубраков в Facebook.



Среди проектов был представлен «транспортный безвиз».

«Уже есть что показать и предложить международным партнерам. Прежде всего, нам удалось за короткий промежуток времени превратить Дунайский портовый кластер в мощный логистический хаб. Благодаря модернизации портовой инфраструктуры, дноуглублению причалов нам удалось увеличить перевалку в Дунайских портах в 4,5 раза», — отметил Кубраков.

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Он также отметил, что Украина развивает «транспортный безвиз» с Евросоюзом, автомобильную и железнодорожную пограничную инфраструктуру, а также логистический потенциал.

По его словам, Украина, экспортоориентированная страна, была вынуждена полностью переформатировать свою логистику. До 24 февраля 2022 года через морские порты проходило почти 60% всей торговли, теперь же большая часть экспорта и импорта перевозится по железной дороге и автомобильным дорогам.

«Это стало вызовом также и для соседних стран. Блокировка агроэкспорта по суше на фоне нестабильно работающего зернового коридора могла бы обернуться миру продовольственной катастрофой», — добавил он.

По его мнению, нужны глобальные решения и четкая стратегия международной поддержки развития альтернативных логистических маршрутов.