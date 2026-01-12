Президент Кубы резко ответил Трампу на призывы заключить сделку с США

Куба вызывающе высказывается после того, как Трамп заявил, что остров больше не будет получать нефть и деньги Венесуэлы (Фото: REUTERS/Norlys Perez)

Об этом сообщил Диас-Канель в соцсети X.



Глава кубинского государства подчеркнул, что внешнее давление неприемлемо для его страны. По его словам, Куба остается свободным и суверенным государством, которому никто не имеет права навязывать решения.

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«Куба — независимая и суверенная страна. Никто не будет диктовать нам, что делать», — заявил Диас-Канель.

Он также добавил, что те, кто превращает что-либо в бизнес, в том числе человеческие жизни, не имеют морального права поучать Гавану.

В Министерстве иностранных дел Кубы заявили, что страна, как и любое другое государство, имеет полное право импортировать топливо из доступных рынков и самостоятельно развивать торговые отношения без внешнего вмешательства или давления.

В свою очередь министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес подчеркнул, что Гавана не получает и никогда не получала финансовой или материальной выгоды за предоставление услуг по безопасности любым странам.

Он добавил, что, в отличие от США, Куба не применяет практик наемничества, шантажа или военного давления в международных отношениях.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило о неблагоприятной оценке, которую ЦРУ дало экономической и политической ситуации на Кубе. Как считают в американской разведке, сельское хозяйство и туризм в стране страдают от частых отключений электроэнергии, торговых санкций и других проблем. Потеря импорта нефти и другой поддержки со стороны Венесуэлы может осложнить управление страной для администрации, которая находится у власти со времен революции Фиделя Кастро 1959 года.

Президент США говорил, что Вашингтон может контролировать Венесуэлу «годами». Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США будут продавать венесуэльскую нефть по рыночным ценам и распределять деньги так, «чтобы мы могли контролировать их расходование в интересах венесуэльского народа, а не коррупции и режима».

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В ночь на 3 января США провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой американские спецназовцы захватили диктатора Николаса Мадуро вместе с женой Силией Флорес и вывезли из страны. 5 января Мадуро с женой предстали перед судом в Нью-Йорке. Они заявили, что не признают себя виновными в наркотерроризме, а Мадуро назвал себя «похищенным».

И.о. президента Венесуэлы стала вице-президент Делси Родригес, легитимность которой не признают ни США, ни ЕС. По информации Politico, администрация президента США требует от Родригес принять ряд мер, от которых отказался Мадуро, если она не хочет повторить его судьбу.