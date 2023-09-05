Куба заявила о раскрытии сети, вербовавшей граждан страны для участия в войне против Украины на стороне России 5 сентября, 07:21 Российские военные (Фото:Sergey Pivovarov/Reuters)

В понедельник, 5 сентября, Министерство иностранных дел Кубы заявило, что раскрыло сеть по торговле людьми, которая принуждала ее граждан воевать на стороне России в войне против Украины.

Об этом сообщает Reuters.

В ведомстве заявили, что кубинские власти работают над «нейтрализацией и ликвидацией» этой сети.

МИД Кубы приводит мало подробностей, но говорится, что сеть торговцев людьми действовала как на территории страны, так и в России.

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3 сентября британская разведка сообщала, что Россия пытается вербовать на войну против Украины иностранцев, чтобы не объявлять новую мобилизацию перед выборами президента, которые должны пройти в 2024 году.

Страна-агрессор привлекает мигрантов из Средней Азии для участия в боевых действиях в Украине, обещая им ускоренное получение гражданства и зарплату до 4160 долларов.

24 марта издание Bloomberg сообщило, что Россия планирует набрать еще 400 тысяч контрактников после того, как ее наступление провалилось в Украине. Это происходит на фоне огромных потерь оккупационной армии РФ.

