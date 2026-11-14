Президент Кубы заявил, что страна готовится к возможной военной агрессии США

Куба готовится отразить любую попытку иностранной военной агрессии . Об этом в пятницу, 13 ноября, заявил президент страны и председатель Совета национальной обороны Мигель Диас-Канель, сообщает государственная газета Granma .

Диас-Канель обвинил американских должностных лиц и политиков в том, что своими неоднократными заявлениями они «поощряют и подтверждают намерение совершить военную агрессию» против Кубы.

Реклама

Именно из-за такой риторики, по его словам, на острове задействовали структуры военного времени — чтобы они работали уже в мирное время, — а также усилили подготовку населения к обороне.

Президент Кубы напомнил, что на прошлой неделе в стране прошли общенациональные военные учения Монкада-2026. Отныне еженедельно проводятся Национальные дни обороны, в ходе которых тренируются зональные советы обороны.

Диас-Канель подчеркнул, что Куба никому не угрожает, а заявления об исходящей от нее опасности назвал клеветой. Он требует от США отменить многолетнюю экономическую блокаду острова, которую в Гаване называют «геноцидной».

Администрация Трампа неоднократно намекала, что после Венесуэлы и Ирана следующим объектом внимания США станет Куба, которую, по словам президента, ждет «новый рассвет». Остров переживает энергетический кризис: после того как США свергли режим Николаса Мадуро в Венесуэле, поставки топлива на Кубу из этой страны прекратились.

В конце сентября телеканал CBS News со ссылкой на внутренний документ сообщил, что резерв Сухопутных войск США рассматривает возможность направления в распоряжение Южного командования подразделений военной полиции, медиков и других сил обеспечения. В самом документе Куба не упоминается, однако несколько американских должностных лиц на условиях анонимности связали этот запрос с военным планированием в отношении острова. Приказов о развертывании, по данным телеканала, не поступало.