У Байдена обеспокоены. Куба согласилась на размещение шпионской базы Китая на своей территории — WSJ 8 июня, 15:02 Шпионаж Китая (Фото:themilsource.com)

Куба согласилась разместить на своей территории шпионскую базу Китая для наблюдения за США. Две страны достигли тайного соглашения, сообщает WSJ со ссылкой на официальных лиц США.

Объект для прослушивания планируют разместить на Кубе на расстоянии 160 км от американского штата Флорида. Это позволит китайским спецслужбам получать данные электронных коммуникаций на юго-востоке США, где расположено много военных баз, и контролировать движение американских кораблей.



Видео дня

Официальные лица США, ознакомленные с данными разведки, заявили, что Китай согласился заплатить Кубе несколько миллиардов долларов, чтобы позволить ей построить станцию прослушивания.

Разоблачение информации о запланированном месте шпионской базы Китая вызвало беспокойство в администрации Байдена, поскольку Куба находится близко к материковой части США.

Читайте также: Нуриэль Рубини Холодная война между США и Китаем становится ледяной

«Вашингтон считает Пекин своим важнейшим экономическим и военным соперником. Китайская база с передовыми военными и разведывательными возможностями на заднем дворе США может стать новой беспрецедентной угрозой», — пишут в WSJ.

Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что его страна уже принимает меры для обеспечения безопасности.

«Мы внимательно следим за этим, принимаем меры для противодействия этому и остаемся уверенными, что сможем выполнить все наши обязательства по безопасности дома, в регионе и во всем мире».

Американские официальные лица назвали разведданные о китайской базе на Кубе убедительными. Они сказали, что база позволит Китаю проводить разведку сигналов, и мониторить ряд коммуникаций, в частности электронные письма, телефонные звонки и спутниковые передачи.

Посольство Китая в Вашингтоне не предоставило комментариев. Посольство Кубы также не ответило на запрос о комментарии.

2 июня Советник Байдена Джейк Саливан заявил, что США хотят переговоров с Россией и Китаем по контролю над ядерным оружием.

7 июня стало известно о планах Госсекретаря США Энтони Блинкена посетить Китай для переговоров с высшими должностными лицами. Возможно, среди них и китайский лидер Си Цзиньпин.

