После отступления из Херсона вера в победу России остается только у откровенных сумасшедших — Преображенский 21 ноября, 14:11 Граффити с изображением главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в центре Херсона (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Российский политолог Иван Преображенский в интервью НВ заявил, что после отступления российских войск из Херсона вера в победу России в войне против Украины остается только у откровенных сумасшедших.

«Все кроме явно неадекватных людей, понимают что победы России больше не будет. До Херсона вера в победу, даже среди циников, оставалась, а после Херсона ее уже нет. Разве что у откровенных сумасшедших все еще остается», — сказал Преображенский в интервью НВ.

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Он также предположил, что российский диктатор Владимир Путин должен почувствовать «полную безнадегу», чтобы остановить войну, но даже взятие Украиной Крыма вряд ли будет означать для него «полную безнадегу».

«Я не считаю, что Путин начал войну ради удержания власти. Я думаю он руководствуется сверхидеей, а отнюдь не прагматизмом. И, соответственно, он и дальше будет жертвовать страной ради сверхидеи», — добавил политолог.

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

Российское издание Медуза со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и правительству сообщило, что после отступления из Херсона российские элиты стали понимать, что проиграли «настоящую войну».

В то же время, в политическом блоке АП России настроены чуть более оптимистично. Один из собеседников издания заявил, что в Кремле по-прежнему надеются, что на Западе «развалится консенсус в поддержку Украины» из-за необходимости в дешевых энергоносителях. Еще одна надежда Кремля, по информации источников, — резкое изменение политической ситуации в самой Украине и отставка президента Владимира Зеленского. На чем основано ожидание таких событий, неизвестно.

Кроме того, в Кремле верят, что через несколько месяцев российская армия станет более боеспособна из-за мобилизации и сможет переломить ситуацию на фронте.

