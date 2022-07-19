Спаслись от мясорубки. Кто на самом деле поддерживает войну РФ против Украины — военный эксперт 19 июля, 19:43 Рашистский символ «Z» на национальных играх Эль-Ойин в урочище Ойбок в Республике Алтай, 9 июля (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Виктор Кевлюк, эксперт Центра оборонных стратегий, рассказал в интервью НВ кто в России на самом деле поддерживает войну с Украиной.



Он отметил, что теоретически РФ располагает огромным мобилизационным ресурсом, но из-за того, что война с Украиной не находит отклика в российском обществе, распорядиться им она не может.

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«Поддержку действиям кремлевской банды выражают преимущественно те, кто гарантированно не будет брошен Москвой в мясорубку. Попытки формирования подразделений в национальных административно-территориальных единицах с одной стороны имитирует наличие добровольцев, а с другой позволяет местным национальным элитам образовать накануне распада РФ свои военные формирования, ведь неизвестно, насколько мирно этот распад произойдет. Временные интересы Москвы и национальных окраин совпали», — объяснил Кевлюк.

В то же время он выразил сомнение, что такое совпадение продлится долго, и убеждение, что у РФ не существует ресурсных возможностей собрать, подготовить, обеспечить и отправить в Украину 200 тыс. новых бойцов.

Еще в апреле военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде заявлял в эфире Радио НВ, что Россия будет готова объявить мобилизацию только при потере контроля над оккупированным Крымом.

14 июня глава комитета Совета Федерации РФ по обороне Виктор Бондарев заявил, что Россия «пока не планирует» проводить дополнительный призыв в армию, так как в России якобы хватает «добровольцев» для войны в Украине.

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