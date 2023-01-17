Новым министром обороны Германии станет соратник Шольца — Spiegel 17 января, 11:26 Борис Писториус может возглавить оборонное ведомство Германии (Фото:Boris Pistorius/Facebook)

Новым министром обороны Германии станет глава МВД Нижней Саксонии Борис Писториус, пишет Spiegel со ссылкой на источники.

Отмечается, что на этом посту он заменит свою предшественницу Кристин Ламбрехт, которая накануне подала в отставку.

Писториус является соратником канцлера Германии Олафа Шольца по СДПГ. С 2013 года он занимает пост министра внутренних дел Нижней Саксонии, а с 2017 года является членом земельного парламента в Ганновере.

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Также Писториус был бургомистром немецкого города Оснабрюк с 2006 по 2013 год.

16 января Ламбрехт официально попросила Шольца об отставке, он ее принял в этот же день.

В заявлении она дала понять, что ее решение связано с рядом скандалов.

Вот некоторые из них:

вскоре после вступления в должность в декабре 2021 года призналась, что не знает званий Бундесвера, а через пять месяцев сказала, что до сих пор их не выучила,

заявляла, что Германия поддерживает Украину, отправив 5000 военных касок,

опубликовала новогоднее обращение в Instagram, в котором на фоне фейерверков говорит, что полномасштабная война в Украине позволила ей познакомиться с интересными людьми,

подверглась критике за БМП Puma, которые сломались во время учений,

не смогла улучшить ситуацию с плохим оснащением немецких вооруженных сил, несмотря на выделение на это 100 миллиардов евро,

взяла своего сына в путешествие на военном вертолете.