«Россияне запуганы». Олигархи и население РФ не могут изменить режим единоличной диктатуры Путина — Портников 4 марта, 16:13 Цей матеріал також доступний українською Акция против войны России в Украине. Санкт-Петербург, Россия, 24 февраля 2022 года (Фото:Elena Vladykina/Радио Свобода)

Режим единоличной диктатуры президента Владимира Путина не смогут свергнуть ни российские олигархи, ни население страны-агрессора, уверен журналист Виталий Портников.

«В России сейчас режим единоличной диктатуры. И олигархи не являются людьми, которые могут этот режим изменить. Это тоже нужно осознать. <...> Кто прислушается в России к Михаилу Фридману или Роману Абрамовичу выходить на улицу? Это смешно. И мы видим, какое количество людей прислушивается к Алексею Навальному или Александру Ходорковскому. Я считаю, что людей, которые осознают, что происходит, в России гораздо больше, но они запуганы. Каждый уверен, что он ничего не может изменить, а только попасть в тюрьму. Сегодня все эти наказания увеличиваются в разы. Еще недавно было 15 суток за участие в каких-то акциях, а теперь, если выйти на антивоенную акцию, это будет сговор с группой людей, чтобы оболгать Вооруженные Силы РФ. <...> Вот вам 15 лет тюрьмы», — отметил в эфире Радио НВ Портников.

Журналист считает, что завершение войны зависит от социально-экономической деградации России и способности Украины обороняться.

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