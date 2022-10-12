Почти одни и те же. Кто проголосовал против резолюции Генассамблеи ООН о непризнании «референдумов» РФ в Украине

12 октября, 23:55
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Зал заседаний Генассамблеи ООН (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Зал заседаний Генассамблеи ООН (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Россия, Беларусь, Сирия, КНДР и Никарагуа проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН, которая не признает «референдумы» на оккупированных территориях Украины.

Об этом стало известно по результатам голосования в среду, 12 октября.

Еще 35 стран воздержались. Среди них: Алжир, Армения, Боливия, Бурунди, Центральноафриканская Республика, Китай, Конго, Куба, Эритрея, Эсватини, Эфиопия, Гвинея, Гондурас, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Лесото, Мали, Монголия, Мозамбик, Намбия, Пакистан, Южная Африка, Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Таджикистан, Таиланд, Того, Уганда, Объединенная Республика Танзания, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве.

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Остальные страны не признали псевдореферендумы РФ в Украине.

Инфографика: скриншот via Reuters / YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил 143 страны, которые поддержали резолюцию Генассамблеи ООН.

«Мир сказал свое слово — попытка аннексии РФ бесполезна и никогда не будет признана свободными странами. Украина вернет все свои земли», — заявил президент.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1580295103088066560

2 марта Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую прекратить российское вторжение в Украину. Тогда против проголосовали Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Эритрея.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Российская агрессия ООН Беларусь Сирия КНДР Резолюция Генассамблея ООН Никарагуа Псевдореферендум Война России против Украины

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