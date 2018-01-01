Кто попал под санкции ЕС за псевдовыборы на Донбассе: полный список Сегодня, 14:26 100 Цей матеріал також доступний українською ЕС не признает псевдовыборы на оккупированном Донбассе

Евросоюз опубликовал фамилии девяти человек, против которых Брюссель ввел санкции за проведение псевдовыборов на оккупированном Донбассе.

Фамилии опубликованы в Официальном журнале ЕС.

"После организации 11 ноября 2018 года так называемых "выборов" в так называемых "Донецкой народной республике" и "Луганской народной республике" Совет считает, что в список ограничений должны быть включены девять человек", - говорится в сообщении ЕС.

Ольга Позднякова: глава так называемой "ЦИК ДНР"; Елена Кравченко: глава так называемой "ЦИК ЛНР"; Леонид Пасечник: глава так называемой "ЛНР"; Владимир Бидевка: глава так называемого парламента "ДНР"; Денис Мирошниченко: глава так называемого парламента "ЛНР"; Алексей Найденко: заместитель главы так называемой "ЦИК ДНР"; Владимир Высоцкий: секретарь так называемой "ЦИК ДНР"; Максим Свидченко: заместитель главы так называемой "ЦИК ЛНР"; Катерина Терещенко: секретарь так называемой "ЦИК ЛНР".

Псевдовыборы в "ДНР" и "ЛНР" проходили 11 ноября. Украина и мировое сообщество не признают их результаты.

Согласно результатам "выборов", "главой ЛНР" стал Леонид Пасечник, который якобы набрал 68,3% голосов после обработки 100% "бюллетеней". На псевдовиборах в "ДНР" победил Денис Пушилин.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов.

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