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Кто попал под санкции ЕС за псевдовыборы на Донбассе: полный список

Сегодня, 14:26
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ЕС не признает псевдовыборы на оккупированном Донбассе

Евросоюз опубликовал фамилии девяти человек, против которых Брюссель ввел санкции за проведение псевдовыборов на  оккупированном Донбассе. 

Фамилии опубликованы в Официальном журнале ЕС.

"После организации 11 ноября 2018 года так называемых "выборов" в так называемых "Донецкой народной республике" и "Луганской народной республике" Совет считает, что в список ограничений должны быть включены девять человек", - говорится в сообщении ЕС.

    1. Ольга Позднякова: глава так называемой "ЦИК ДНР";
    2. Елена Кравченко: глава так называемой "ЦИК ЛНР";
    3. Леонид Пасечник: глава так называемой "ЛНР";
    4. Владимир Бидевка: глава так называемого парламента "ДНР";
    5. Денис Мирошниченко: глава так называемого парламента "ЛНР";
    6. Алексей Найденко: заместитель главы так называемой "ЦИК ДНР";
    7. Владимир Высоцкий: секретарь так называемой "ЦИК ДНР";
    8. Максим Свидченко: заместитель главы так называемой "ЦИК ЛНР";
    9. Катерина Терещенко: секретарь так называемой "ЦИК ЛНР".

Псевдовыборы в "ДНР" и "ЛНР" проходили 11 ноября. Украина и мировое сообщество не признают их результаты.

Согласно результатам "выборов", "главой ЛНР" стал Леонид Пасечник, который якобы набрал 68,3% голосов после обработки 100% "бюллетеней". На псевдовиборах в "ДНР" победил Денис Пушилин.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов.

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Победили картошка и капуста. Как прошли псевдовыборы на Донбассе и почему их не признал мир

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Теги:   Евросоюз ЛНР ДНР Донбасс

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