Кто попал под санкции ЕС за псевдовыборы на Донбассе: полный список
Евросоюз опубликовал фамилии девяти человек, против которых Брюссель ввел санкции за проведение псевдовыборов на оккупированном Донбассе.
Фамилии опубликованы в Официальном журнале ЕС.
"После организации 11 ноября 2018 года так называемых "выборов" в так называемых "Донецкой народной республике" и "Луганской народной республике" Совет считает, что в список ограничений должны быть включены девять человек", - говорится в сообщении ЕС.
- Ольга Позднякова: глава так называемой "ЦИК ДНР";
- Елена Кравченко: глава так называемой "ЦИК ЛНР";
- Леонид Пасечник: глава так называемой "ЛНР";
- Владимир Бидевка: глава так называемого парламента "ДНР";
- Денис Мирошниченко: глава так называемого парламента "ЛНР";
- Алексей Найденко: заместитель главы так называемой "ЦИК ДНР";
- Владимир Высоцкий: секретарь так называемой "ЦИК ДНР";
- Максим Свидченко: заместитель главы так называемой "ЦИК ЛНР";
- Катерина Терещенко: секретарь так называемой "ЦИК ЛНР".
Псевдовыборы в "ДНР" и "ЛНР" проходили 11 ноября. Украина и мировое сообщество не признают их результаты.
Согласно результатам "выборов", "главой ЛНР" стал Леонид Пасечник, который якобы набрал 68,3% голосов после обработки 100% "бюллетеней". На псевдовиборах в "ДНР" победил Денис Пушилин.
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов.
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