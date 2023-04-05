Кто возглавит альянс? В НАТО пытаются найти замену Столтенбергу, но на фоне войны пост стал «политически чувствительным» — Politico 5 апреля, 15:37 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг в конце сентября, вероятно, оставит должность, но после вторжения России в Украину этот пост стал «политически чувствительным» и до сих пор не ясно, кто именно может возглавить альянс, сообщает Politico.

Издание пишет, что место Столтенберга может занять глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен



«У нее хорошие рабочие отношения с Вашингтоном. Она бывший министр обороны. И как глава Европейской комиссии, она имеет опыт работы с большинством глав правительств стран НАТО. Кроме того, если ее выберут, она станет первой женщиной-лидером альянса», — пишет издание.

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Однако, по словам тех, кто работает и в НАТО, и в комиссии, нет никаких доказательств того, что фон дер Ляйен заинтересована в этой роли.

Издание пишет, что еще одним возможным кандидатом на пост генсека называют премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Сам же Рютте настаивает на том, что ему не нужна эта должность.

В материале сказано, что происходящее иллюстрирует, насколько сильно вторжение России в Украину изменило НАТО и вопрос того, кто может его возглавить.

«Война привлекла к альянсу новое внимание, сделав его работу более политически чувствительной и значимой, чем в прошлом. А союзники внезапно стали намного осторожнее в отношении того, кого они хотят видеть на трибуне, выступая от их имени», — сказано в материале.

По словам одного высокопоставленного европейского дипломата, «чем больше имен, тем яснее отсутствие кандидата».

Второй высокопоставленный европейский дипломат заявил, что «есть много закулисных сплетен».

В качестве возможных кандидатов иногда упоминаются премьер-министр Эстонии Кая Каллас и премьер-министр Испании Педро Санчес, а также, в меньшей степени, министр обороны Великобритании Бен Уоллес, вице-премьер Канады Христя Фриланд, президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Словакии Зузана Чапутова.

«Но, несмотря на слухи, официальные лица признают, что многие из этих имен на данном этапе политически нецелесообразны», — пишет Politico.