Войска РФ в Украине возглавил Дворников. Какую тактику он применял в Сирии и чего ожидать от большого сражения за Донбасс — военный эксперт 9 апреля, 20:24 Цей матеріал також доступний українською Александр Дворников в 2014 году (Фото:Wikipedia)

Командовать российскими войсками в Украине теперь будет генерал Александр Дворников. Какой опыт он имеет и как будет действовать в Украине, объяснил в эфире Радио НВ директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

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«Это командующий Южным военным округом (ЮВО). У него есть опыт подавления ситуации в Чечне, в Грозном в 2000 году. Затем командовал группировкой русских войск в Сирии. Имеет политических сторонников в Кремле, рассматривался в свое время на заместителя министра обороны перед назначением на ЮВО. Фактически человек, у которого есть определенные политические амбиции и военный опыт», — отметил Згурец.

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В Чечне, а впоследствии и в Сирии, продолжил он, русские войска и Дворников применяли однотипную практику:

«Когда шло сопротивление на земле, то артиллерия и авиация использовалась для того, чтобы полностью уничтожить участки, где могло проходить сопротивление населения, а в тех городах, где сопротивление продолжалось, использовалось химическое оружие. Это такой примитивный путь военной машины».

В России надеются на успех кампании после смены командования, добавляет эксперт, но слабые места их армии никуда не делись.

«Девять направлений [наступления] свернулись к одному-двум в зоне Изюм-Харьков, юга страны. Определенное количество войск, которое сейчас сконцентрировано, будет действовать под руководством командующего ЮВО генерала Александра Дворникова. Ожидается [в РФ], что это будет более эффективно. Но увидим, потому что иерархичность построения с привязкой к одному должностному лицу без учета гибкости на местах – эта „ахиллесова пята“ российской армии никуда не делась», – убежден Згурец.

Эксперт называет еще две проблемы российской армии: низкий моральный дух, который за короткое время восстановить невозможно, и понимание украинской стороной слабых мест противника.

«Наш генеральный штаб уже готов к их встрече и к нанесению [вреда], чтобы эта кампания великой битвы за Донбасс, которая готовится россиянами, имела для них совершенно неожиданные итоги», — добавил Згурец.

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