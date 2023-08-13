Режим Лукашенко может финансировать ЧВК Вагнера, наемники сокращают расходы — британская разведка 13 августа, 09:51 Вагнеровцы переместились в Беларусь после неудачного бунта Пригожина в РФ (Фото:wargonzo/Telegram)

Режим белорусского диктатора Александра Лукашенко может финансировать наемников ЧВК Вагнера.

Об этом говорится в сводке разведки Минобороны Британии в Twitter.

По данным ведомства, вагнеровцы, вероятно, переходят к сокращению штата и реконфигурации, чтобы сэкономить расходы на зарплату наемникам.

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Там напомнили, что после неудачного бунта главаря ЧВК Евгения Пригожина Кремль предпринял действия против некоторых других его бизнес-интересов.

«Существует реальная возможность того, что Кремль больше не финансирует группу. Если российское государство больше не платит Вагнеру, то вторым наиболее вероятным заказчиком являются белорусские власти», — отметили в британской разведке.

Там также уточнили, что финансирование вагнеровцев будут существенной и потенциально нежелательной нагрузкой на скромные ресурсы Беларуси.

После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнера оказались в Беларуси по договоренности с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

23 июля во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что вагнеровцы его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу. Но потом сказал, что пошутил.

29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнера отправились в сторону Сувалкского коридора — 100-километрового участка между Польшей и Литвой, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси.

Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу».

Моравецкий предположил, что наемники ЧВК Вагнера будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши.

Кроме того, Моравецкий заявил, что наемники могут сами проникать на польскую территорию под видом нелегальных мигрантов, что создаст «дополнительные риски».