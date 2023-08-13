Режим Лукашенко может финансировать ЧВК Вагнера, наемники сокращают расходы — британская разведка

13 августа, 09:51
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Вагнеровцы переместились в Беларусь после неудачного бунта Пригожина в РФ (Фото:wargonzo/Telegram)

Вагнеровцы переместились в Беларусь после неудачного бунта Пригожина в РФ (Фото:wargonzo/Telegram)

Режим белорусского диктатора Александра Лукашенко может финансировать наемников ЧВК Вагнера.

Об этом говорится в сводке разведки Минобороны Британии в Twitter.

По данным ведомства, вагнеровцы, вероятно, переходят к сокращению штата и реконфигурации, чтобы сэкономить расходы на зарплату наемникам.

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Там напомнили, что после неудачного бунта главаря ЧВК Евгения Пригожина Кремль предпринял действия против некоторых других его бизнес-интересов.

«Существует реальная возможность того, что Кремль больше не финансирует группу. Если российское государство больше не платит Вагнеру, то вторым наиболее вероятным заказчиком являются белорусские власти», — отметили в британской разведке.

Там также уточнили, что финансирование вагнеровцев будут существенной и потенциально нежелательной нагрузкой на скромные ресурсы Беларуси.

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После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнера оказались в Беларуси по договоренности с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

23 июля во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что вагнеровцы его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу. Но потом сказал, что пошутил.

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29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнера отправились в сторону Сувалкского коридора — 100-километрового участка между Польшей и Литвой, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси.

Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу».

Моравецкий предположил, что наемники ЧВК Вагнера будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши.

Кроме того, Моравецкий заявил, что наемники могут сами проникать на польскую территорию под видом нелегальных мигрантов, что создаст «дополнительные риски».

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Частная военная компания Вагнера

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