Китайцы выразили недоверие Путину и нашли ему замену — Аслунд 9 июня, 00:12 Флаг России перед Домом народных собраний в Пекине в день визита премьера Мишустина, 24 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Thomas Peter/Pool/File Photo)

Ряд признаков свидетельствует, что в Пекине дистанцируются от кремлевского диктатора Владимира Путина, пишет в своей колонке экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.



Почти незамеченным остается тот факт, что председатель КНР Си Цзиньпин откровенно обрабатывает российского премьер-министра Михаила Мишустина, вероятно, видя в нем преемника Путина, отметил эксперт.

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