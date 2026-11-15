КСИР заявил о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе

15 ноября, 03:06
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Иран регулярно сообщает о подрывах судов на минах в Ормузском проливе (Фото: REUTERS/Stringer/)

Иран регулярно сообщает о подрывах судов на минах в Ормузском проливе (Фото: REUTERS/Stringer/)

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что два танкера подорвались на минах при попытке пройти через Ормузский пролив без разрешения Ирана. После взрывов на судах вспыхнули пожары.

Об этом сообщила пресс-служба КСИР, передает иранское агентство Mehr 14 ноября.

По утверждению иранских военных, танкеры двигались по «несанкционированному маршруту» с выключенными навигационными системами. Еще два судна, также следовавшие через пролив, развернулись после предупреждения КСИР.

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Иран регулярно сообщает о подрывах судов на минах в Ормузском проливе. В частности, 14 ноября военные уже заявляли о возгорании двух танкеров после взрывов и предупреждали об опасности для судов с отключенными системами отслеживания.

В то же время Центральное командование США (CENTCOM) ранее опровергало подобные заявления Тегерана. В конце октября американское командование сообщило, что основные международно признанные маршруты прохода через Ормузский пролив очищены от морских мин, а тысячи коммерческих судов пользуются ими без каких-либо инцидентов.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США КСИР Ормузский пролив

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