КСИР заявил о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что два танкера подорвались на минах при попытке пройти через Ормузский пролив без разрешения Ирана . После взрывов на судах вспыхнули пожары.

Об этом сообщила пресс-служба КСИР, передает иранское агентство Mehr 14 ноября.

По утверждению иранских военных, танкеры двигались по «несанкционированному маршруту» с выключенными навигационными системами. Еще два судна, также следовавшие через пролив, развернулись после предупреждения КСИР.

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Иран регулярно сообщает о подрывах судов на минах в Ормузском проливе. В частности, 14 ноября военные уже заявляли о возгорании двух танкеров после взрывов и предупреждали об опасности для судов с отключенными системами отслеживания.

В то же время Центральное командование США (CENTCOM) ранее опровергало подобные заявления Тегерана. В конце октября американское командование сообщило, что основные международно признанные маршруты прохода через Ормузский пролив очищены от морских мин, а тысячи коммерческих судов пользуются ими без каких-либо инцидентов.