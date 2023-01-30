В ЕС планируют признать иранский Корпус стражей террористической организацией

30 января, 06:56
Поделиться:
Берлин и Париж высказались в поддержку внесения КСИР в террористические организации (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Берлин и Париж высказались в поддержку внесения КСИР в террористические организации (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Франция и Германия поддерживают идею включить Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций в Европейском союзе. Юридическая служба ЕС подготовит заключение законности такого решения в течение трех недель.

Об этом сообщает Financial Times.

По их информации, Берлин и Париж высказались в поддержку внесения КСИР в такой список на недавней встрече глав МИД стран-членов Евросоюза.

Предполагается, что юридическая служба ЕС подготовит заключение законности этого решения в течение трех недель. Издание также приводит слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который подтвердил, что ряд государств-членов поддерживают это предложение.

Видео дня

Читайте также:
Если ЕС не изменит политику. Иран допускает выход из Договора о нераспространении ядерного оружия

Как говорится в публикации, признание КСИР террористической организацией, вероятно, исключит возможность восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий ( СВПД) по иранской ядерной программе.

В свою очередь парламент Ирана намерен изменить действующее законодательство и признать армии стран ЕС террористическими организациями.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Евросоюз Германия Иран Терроризм Франция Совет ЕС Борьба с терроризмом

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X