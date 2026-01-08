Во время одной из «проверок» охранники избили мужчину настолько жестоко, что у него посинели ноги (Фото: Photo by Anna Pou from Pexels)

Гражданин Польши, который в 2023 году отправился на оккупированные Россией украинские территории, чтобы лично убедиться, продолжаются ли боевые действия, предположительно погиб в результате пыток в российском СИЗО в Таганроге.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на российскую правозащитную организацию Мемориал и свидетельства очевидцев.

Речь идет о жителе Кракова Кшиштофе Галосе. По данным журналистов, в середине апреля 2023 года он пересек польско-украинскую границу, после чего поехал на временно оккупированные территории Украины. Галос, вероятно, скептически относился к сообщениям в медиа о войне и решил «проверить все сам».

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Камеры наблюдения в последний раз зафиксировали его автомобиль вблизи Запорожской атомной электростанции, которая находится под российской оккупацией. После этого мужчину задержали российские военные на блокпосту.

По информации источников Мемориала, Галоса доставили в СИЗО № 2 в Таганроге, где содержались, в частности, украинские военнопленные. После задержания связь с ним оборвалась, а семья обратилась в полицию с заявлением об исчезновении.

В январе 2025 года Мемориал обнародовал отчет «Украина: военные преступления российских агрессоров», в котором задокументировал системные пытки на оккупированных территориях и в РФ, в том числе в отношении иностранцев. Среди жертв упоминается и гражданин Польши, который умер в Таганроге.

По словам сокамерников, Галос рассказывал, что «поехал путешествовать по Украине, но ошибся по дороге и попал на российский блокпост». В неволе его регулярно избивали — в частности из-за незнания русского языка и из-за поддержки Польшей Украины.

Во время одной из «проверок» охранники избили мужчину настолько жестоко, что у него посинели ноги и начали отказывать конечности. В середине июня 2023 года Кшиштоф Галос умер. После этого сокамерников заставили подписать заявления о том, что насилие к нему якобы не применяли.

Очевидцы также рассказали, что после его смерти избиения стали несколько реже, однако охранники усилили так называемые «спортивные наказания» — сотни приседаний и отжиманий под угрозой коллективного избиения.

По данным журналистов, Россия не уведомляла Польшу о гибели ее гражданина. Сын погибшего Павел Галос до сих пор не знает точных обстоятельств смерти отца и места нахождения его тела. Он обращался в российские органы власти, МИД Польши, президента страны, а также в посольства Украины и России.

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Пока ответы семья получила только от МИД Польши и Пограничной службы. Польское внешнеполитическое ведомство сообщило, что после первых публикаций Gazeta Wyborcza посольство Польши в Москве направило дипломатическую ноту в МИД РФ.

СИЗО № 2 в Таганроге известно как одно из самых жестоких мест содержания пленников. Ранее там удерживали и пытали украинскую журналистку Викторию Рощину, которую похитили во время работы на оккупированных территориях в августе 2023 года. О ее гибели стало известно в октябре 2024-го, а тело со следами пыток вернули только во время обмена в феврале 2025 года.

Дело о ее смерти квалифицировали как военное преступление, соединенное с умышленным убийством. Правоохранители сообщили о подозрении бывшему начальнику СИЗО № 2 в Таганроге, который, по данным следствия, лично приказывал применять пытки.