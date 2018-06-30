КС Польши рассмотрит нормы закона об Институте нацпамяти, содержащие упоминания об украинских националистах

"Украинские националисты" на майском марше в Одессе

Конституционный суд Польши прекратил производство по нормам закона об Институте национальной памяти, которые были из него изъяты, однако рассмотрит положения, содержащие упоминание об "украинских националистах".

Об этом сообщил TVN24 cо ссылкой на исполняющего обязанности спикера КС Польши Якуба Козловского.

"В ситуации, когда поставленная ​​под вопрос норма теряет силу перед вынесением решения Конституционным судом, производство прекращается", - отметил Козловский.

Речь идет об отмене положений закона об ИНП, предусматривающих уголовную статью за присвоение польскому народу ответственности за преступления Третьего рейха. Уголовная ответственность распространяется даже на иностранцев.

При этом представитель суда отметил, что из закона не убрали часть норм, которые оспаривал ранее президент Польши Анджей Дуда.

"Они подлежат рассмотрению в соответствии с положениями закона об организации и процедуре в Конституционном трибунале", - сказал он.

Смотрите также

В соответствии с январскими поправками, в закон об ИНП включены положения, позволяющие открытие уголовного дела за отрицание преступлений украинских националистов, в том числе преступлений украинских формирований, сотрудничавших с Третьим Рейхом.

По мнению Дуды, оценки Конституционного суда требует "ссылка законодательного органа к неопределенному понятию "украинских националистов", учитывая, что поправка позволит вести уголовные производства относительно лиц, отрицающих совершение этих преступлений.