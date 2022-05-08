Крымский мост точно будет разрушен, этот вопрос времени — советник главы МВД
Крымский мост будет разрушен (Фото:rosavtodor.ru)
Крымский мост точно будет разрушен в будущем, это лишь вопрос времени, заявил советник министра внутренних дел Виктор Андрусов, отвечая на вопрос о реальности удара по мосту, соединяющему оккупированный украинский полуостров и РФ.
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«Сейчас у нас есть такое оружие [для того, чтобы это сделать], но нам для этого нужно гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря. Я могу сказать одно: Крымский мост точно будет разрушен. Вопрос только в том, когда это произойдет», – сказал Андрусов в эфире 24 канала.
21 апреля секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что удар ВСУ по Керченскому мосту в Крыму возможен.
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