Крымский мост точно будет разрушен, этот вопрос времени — советник главы МВД

8 мая, 22:24
Цей матеріал також доступний українською
Крымский мост будет разрушен (Фото:rosavtodor.ru)

Крымский мост будет разрушен (Фото:rosavtodor.ru)

Крымский мост точно будет разрушен в будущем, это лишь вопрос времени, заявил советник министра внутренних дел Виктор Андрусов, отвечая на вопрос о реальности удара по мосту, соединяющему оккупированный украинский полуостров и РФ.

Война России против Украины — главные события 8 мая

«Сейчас у нас есть такое оружие [для того, чтобы это сделать], но нам для этого нужно гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря. Я могу сказать одно: Крымский мост точно будет разрушен. Вопрос только в том, когда это произойдет», – сказал Андрусов в эфире 24 канала.

Видео дня

21 апреля секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что удар ВСУ по Керченскому мосту в Крыму возможен.

https://www.youtube.com/watch?v=_jbYxaUw0qg&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
Редактор: София Лазарова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Крым МВД Украины Оккупация Крыма Крымский мост Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X