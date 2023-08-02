РФ значительно увеличила количество сторожевых кораблей в Керченском проливе, пытаясь защитить Крымский мост — спикер ВМС Украины 2 августа, 12:13 Сторожевой корабль РФ у берегов оккупированного Крыма (Фото:t.me/kchf_ru)

Россия значительно увеличила количество сторожевых кораблей в Керченском проливе, чтобы усилить защиту Крымского моста.

Об этом сообщил спикер ВМС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук в эфире Радио Свобода.

«Если обычно мы их видели одно-три (суда), то сейчас Керченский пролив охраняют целых 11 сторожевых единиц. Это пограничники, которые относятся к ФСБ РФ. То есть они там сейчас максимально пытаются обеспечить безопасность незаконного Керченского моста», — отметил он.

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Издание напомнило, что в конце июля в акватории Керченского пролива российские военные ввели ограничения на плавание.

Запрет касается прогулочных, парусных судов, а также надувных плавсредств и гидроциклов.

Ограничения не распространяются на корабли, катера и суда Военно-морского флота РФ.

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В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.



Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Инфографика: NV

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны, в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина продолжит наносить удары по оккупированному Россией Крыму и Крымскому мосту.