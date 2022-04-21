Реакция агрессора. Кремль ответил на слова Данилова о том, что ВСУ ударят по Крымскому мосту, как только будет возможность 21 апреля, 13:18 Цей матеріал також доступний українською Крымский мост (Фото:Anton Romanko/www.flickr.com)

Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков отреагировал на слова секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что Украина при возможности ударит по Крымскому мосту.

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По его словам, «вокруг моста, всех стратегических объектов обеспечиваются все необходимые меры безопасности и предосторожности по линии спецслужб».

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Песков утверждает, что подобное заявление — это якобы «анонсирование возможного теракта».

«Это неприемлемо, и здесь, конечно, очень много признаков деяний, которые подлежат правовой проверке с последующим наказанием», — сказал спикер Путина.

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В эфире Радио НВ секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если бы у ВСУ была возможность ударить по Крымскому мосту, то уже бы это сделали.

«Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем», — сказал он.

Крымский мост — это мост через Керченский пролив, который соединяет Российскую Федерацию с оккупированным ею полуостровом. Через него РФ перебрасывает свои войска и технику на территорию Крыма, а затем и на юг Украины. Об этом рассказывал нардеп Роман Костенко. В интервью НВ он отметил: «Было бы хорошо, чтобы наши партнеры обеспечили нас чем-то таким, чем бы мы могли до [Крымского моста] достать. Это бы решило многие наши вопросы».



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