Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи Коалиции желающих в Берлине (Фото: REUTERS/Annegret Hilse)

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новый удар по Крымскому мосту является четким предупреждением для Москвы и свидетельствует о слабости России.

Об этом он заявил в четверг, 19 ноября, во время встречи Коалиции желающих в Берлине.

«Тот факт, что Украина вновь нанесла серьезные повреждения Керченскому мосту, — это четкое предупреждение и признак слабости России. Только в октябре Москва потеряла более 50 тысяч солдат. Это масштабы потерь, которые американцы понесли за все время войны во Вьетнаме, а Россия теряет столько же за один месяц. Поэтому Россия должна понять: пора сложить оружие», — подчеркнул канцлер.

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Кроме того, Мерц сообщил о подготовке к возможным мирным переговорам с участием Украины, России, США и европейских стран. По его мнению, такой формат может стать наилучшей возможностью для достижения мира.

Украина трижды за неделю атаковала Крымский мост. Утром 16 ноября дроны как минимум трижды попали в переправу. В ночь на 17 ноября после массированного удара мост лишился одной из арок и части автомобильного пролета.

Фото: NV

В ночь на 19 ноября удару подверглась железнодорожная часть моста. В Керчи прогремело не менее 15 взрывов. В ВМС подтвердили, что удар был нанесен береговыми комплексами «Нептун», а в Минобороны сообщили о попадании в район арки и путей. По данным ведомства, мост служил основным маршрутом снабжения оккупантов на юге топливом, боеприпасами и техникой.

В тот же день глава Кремля Владимир Путин впервые признал наличие серьезных повреждений моста, но заявил, что железнодорожная часть уже восстановлена. Он пригрозил Украине ответными мерами и заявил, что после этих ударов Москва не будет договариваться о частичном прекращении огня.