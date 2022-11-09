Крымский мост не заработает полностью до сентября 2023 года — британская разведка 9 ноября, 09:19 Крымский мост полностью не будет работать до сентября 2023 года, сообщили в британской разведке (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

По данным британской разведки, Россия будет продолжать усилия по ремонту Крымского моста, однако он вряд ли будет полностью введен в эксплуатацию как минимум до сентября 2023 года.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что 8 ноября автомобильный мост должен был быть закрыт, чтобы можно было переместить и установить на нем новую 64-метровую секцию. Для замены поврежденных участков дороги понадобится еще три пролета.

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Хотя крымские чиновники утверждали, что эти дополнительные пролеты будут установлены до 20 декабря, в отчете, предоставленном Владимиру Путину, отмечалось, что работы на другой проезжей части приведут к прерыванию дорожного движения до марта 2023 года.

Согласно контракту, замена поврежденного железнодорожного моста должна быть завершена к сентябрю 2023 года, хотя вице-премьер России заявил, что сроки ремонта будут сокращены, отметили в разведке.

По данным ведомства, хотя один путь открыт, движение железнодорожного транспорта остается ограниченным. Ремонтные работы будут сильно зависеть от погодных условий в течение зимних месяцев.

Атака на Крымский мост нарушила российские поставки в Крым и на юг Украины, уменьшив способность России перемещать военную технику и войска в этот район по железной дороге или автодороге, подчеркнули в разведке.

«Повреждение моста, недавняя атака на Черноморский флот в Севастополе и возможный уход из Херсона затрудняют способность российского правительства рисовать картину военного успеха», — говорится в сообщении.

8 октября на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины, произошел мощный взрыв.

В результате происшествия сразу несколько его пролетов рухнули в воду. Кроме того, была также серьезно повреждена железнодорожная часть конструкции.

Российская сторона в своем «расследовании» утверждает, что к подрыву моста якобы причастен глава украинской разведки Кирилл Буданов и Главное управления разведки Минобороны.