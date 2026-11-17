Великобритания поддерживает операцию Сил обороны Украины против Крымского моста , назвав ее примером украинской изобретательности и решимости в противодействии российской агрессии.

Об этом 17 ноября заявил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг в Брюсселе перед заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, сообщает Укринформ.

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«Думаю, мы только что увидели еще один пример украинской изобретательности и абсолютной решимости Украины защищаться от российской агрессии. И мы поддерживаем Украину в этом», — сказал он.

Стритинг также заявил, что Россия несет чрезмерно высокие людские потери в войне, а экономические последствия агрессии становятся катастрофическими для государства и его граждан. В то же время, по его оценке, Москва практически не добивается территориальных приобретений.

«Это был ужасный год для [российского диктатора] Владимира Путина. Российские потери достигли неприемлемо высокого уровня в результате его незаконной и ненужной войны. Экономические издержки для его экономики и собственного народа оказались катастрофическими. И все эти человеческие потери и экономические затраты не приносят практически никаких результатов», — сказал Стритинг.

Комментируя возможные мирные переговоры, Стритинг подчеркнул, что любое соглашение о завершении войны должно отвечать интересам Украины. Он отметил, что никакие решения относительно будущего страны не могут приниматься без ее участия, а Великобритания и союзники продолжат оказывать Киеву поддержку.

Отдельно британский министр сделал акцент на необходимости участия европейских государств в формировании будущей системы безопасности континента. По его словам, страны Европы увеличивают оборонные расходы и углубляют военное и экономическое сотрудничество.

Стритинг также приветствовал усиление роли Европейского союза в поддержке Украины и назвал его ключевым партнером Великобритании.

Удар по Крымскому мосту — главное

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В ночь на 17 ноября в районе временно оккупированной Керчи в Крыму прогремела серия мощных взрывов. Украина во второй раз за сутки нанесла удар по Крымскому мосту — символу российской оккупации полуострова.

Мониторинговые паблики сообщали как минимум о 15 ударах по переправе; движение по ней было перекрыто. К утру появились кадры, свидетельствующие о значительных повреждениях: одна из арок рухнула в воду, также, вероятно, разрушена соответствующая часть автомобильного пролета моста.

В Генштабе ВСУ сообщили, что на переправе обрушился пролет, движение по автодороге в оккупированный Крым остановлено.

В СБУ отмечали, что готовили операцию в течение месяца: совместно с Силами обороны они систематически выводили из строя вражескую ПВО. Впоследствии начались непосредственные удары по мосту. Часть из них СБУ осуществила самостоятельно. На финальном этапе к Службе безопасности присоединились другие составляющие Сил обороны Украины, подчеркивали в ведомстве.