Дым и взрывы на Крымском мосту во время удара, 17 ноября 2026 года (Фото: SECURITY SERVICE OF UKRAINE/Handout via REUTERS)

Стратегический разведывательный самолет ВВС США и самолет радиолокационного обнаружения НАТО патрулировали воздушное пространство недалеко от Крыма 16 ноября — в период между двумя атаками Украины на Крымский мост .

Об этом во вторник, 17 ноября, написало издание Kyiv Post, проанализировав данные открытых сервисов отслеживания самолетов.

По данным издания, речь идет о самолете радиоэлектронной разведки RC-135U Combat Sent, базирующемся на британской авиабазе Милденхолл. Около 14:00 по киевскому времени он пролетел над восточной частью Румынии и направился в воздушное пространство над западной частью Черного моря, приблизившись, предположительно, на 80 км к южной оконечности Крыма.

Реклама

Примерно в 14:40 самолет исчез с открытых радаров — возможно, экипаж выключил транспондер.

Как поясняет Kyiv Post, RC-135U специализируется на сборе данных о радарах противника, в частности о системах ПВО. В то же время над северо-востоком Болгарии барражировал самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО E-3A Sentry — предположительно, для обеспечения поддержки. Оба самолета покинули этот район около 18:30.

По данным издания, британские разведчики RC-135W регулярно патрулируют акваторию Черного моря, однако полеты американских самолетов такого типа происходят крайне редко. Kyiv Post утверждает, что американский RC-135 впервые за время полномасштабной войны пролетел по этому маршруту, оставаясь видимым для гражданских радаров.

Первая атака на Крымский мост произошла утром 16 ноября, когда украинские дроны попали в него как минимум трижды. А в ночь на 17 ноября, примерно через восемь часов после вылета самолетов НАТО, Украина нанесла массированный удар, в результате которого автомобильная часть моста была разрушена, а железнодорожная — серьезно повреждена.

Российские провоенные блогеры поспешили связать полеты американских и натовских самолетов с атакой на мост, утверждая, что разведка НАТО якобы помогла оценить работу российской ПВО. Никаких доказательств этого они не привели, а Kyiv Post лишь констатирует совпадение по времени.

Полет американского самолета-разведчика 16 ноября первым зафиксировал OSINT-проект ItaMilRadar. По сообщению его аналитиков, после перерыва в полетах, отслеживаемых в открытом доступе, американская разведывательная авиация вернулась в район Черного моря: RC-135U совершил несколько кругов над восточной частью моря, а вдоль побережья в это время действовал самолет НАТО E-3A Sentry. Согласно их данным, активность разведывательной авиации Альянса над Черным морем заметно возросла: полеты различных средств разведки теперь фиксируются практически ежедневно.