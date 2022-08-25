Что изменили война и Крымская платформа: Чубаров объяснил, как мир по-новому реагирует на процесс возвращения Крыма Украине 25 августа, 17:30 Саммит Крымской платформы, 23 августа (Фото:Офис президента)

Если в прошлом году подписанты декларации Крымской платформы настаивали на фиксации «мирного» пути возвращения Крыма Украине, то теперь на фоне агрессии РФ они больше не упоминали об этом условии.



Об этом в интервью НВ заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, которое он дал в день проведения второго саммита Крымской платформы.

«Я вам зацитирую одно предложение из декларации Крымской платформы, которую подписали в прошлом году: «Создать Международную Крымскую платформу как консультативный и координационный формат с целью мирного прекращения временной оккупации Российской Федерацией территории Автономной Республики Крым и города Севастополя…» — напомнил Чубаров.

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По его словам, некоторые страны в прошлом году настаивали, чтобы это слово «мирное» было непременно вписано, поскольку иначе они не подпишут эту декларацию.

«В этом году все понимают: точка в российско-украинской войне будет поставлена на поле боя, – подчеркнул Чубаров по итогам второй Крымской платформы. — Так никто не говорил, но тональность была такой. Скажем, выступал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и говорил о том, что Украина должна быть уверена, что мы будем помогать столько, сколько нужно. Другие страны говорили о том, какие санкции они продумывают следующим этапом. И все говорили о том, что они будут поддерживать Украину, пока она не победит».

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