Шольц ответил, может ли Украина отвоевывать Крым западным оружием 16 августа, 16:58 Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:Henrik Montgomery/TT News Agency/via REUTERS)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина может использовать западное оружие для защиты своей территории и суверенитета. Об этом сообщает RND.

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Во время брифинга отвечая на вопрос, может ли западное оружие в Украине использоваться для отвоевания временно оккупированного Крыма, Шольц подчеркнул, что оружие передают именно для защиты целостности Украины.

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«Мы поддерживаем Украину оружием, которое мы ей поставляем, и это для того, чтобы она могла защищать целостность и суверенитет своего государства и территории», — сказал канцлер.

Во вторник, 16 августа, в оккупированном Крыму снова раздались взрывы. Утром вблизи поселка Азовское Джанкойского района взорвался склад боеприпасов, в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции. Также на авиабазе в Симферопольском районе прогремели взрывы.

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