Россия не будет использовать ядерное оружие, даже когда ВСУ зайдут в Крым — премьер Нидерландов

20 февраля, 20:47
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Полуостров Крым (Фото:NASA)

Полуостров Крым (Фото:NASA)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте убежден, что страна-агрессор не будет использовать ядерное оружие, даже когда ВСУ будут освобождать временно оккупированный Крым.

«Думаю, Россия понимает: если они используют ядерное оружие, то США ударят в ответ и этот ответ будет куда более мощным. США настолько сильнее России, что она просто не может пойти на этот риск», — сказал он в интервью ЕП.

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Рютте вновь повторил, что Украина должна победить и Нидерланды хотят в этом Киеву помочь, оказывая значительную военную поддержку. Он добавил, что поддерживает действия Киева, а выбор тактики в войне и вопрос освобождения украинского полуострова должен завесить решения Украины.

«Но это не мне решать, что делать или что не делать с Крымом. Это вопрос к украинскому правительству. Например, меня крайне разозлило бы, если бы что-то подобное случилось в Голландии и кто-то другой говорил, нужно ли мне возвращать Фрисландию», — добавил он.

По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, попытка Украины отвоевать Крым стала бы «красной линией» для диктатора Владимира Путина, которая «может привести к более широкой реакции со стороны России».

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Ранее Politico сообщало, что, по мнению Пентагона, Украина не сможет вернуть оккупированный Россией Крым в ближайшее время. В то же время, там открыто заявляли, что США поддерживают планы Украины деоккупировать полуостров «любыми способами и средствами».

1 октября 2022 года глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что защитники Украины вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

https://www.youtube.com/embed/nskOb8uFd0c
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Крым Нидерланды Российская агрессия Марк Рютте Деоккупация Крыма

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