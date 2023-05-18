«Живой щит». Россия хочет свезти в Крым иностранных детей перед контрнаступлением Украины — литовский депутат 18 мая, 22:06 Незаконно построенный Крымский мост и дым над нефтебазой в Краснодарском крае РФ (Фото:REUTERS/Stringer)

Глава комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что страна-агрессор Россия хочет использовать в качестве «живого щита» в оккупированном Крыму иностранных детей.

Кащюнас написал в Facebook, что Россия «приглашает» группы детей «на отдых или культурно-просветительские мероприятия» на оккупированный полуостров в ближайшее время.



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«Под видом музыкального конкурса группам 12−13-летних школьников из Казахстана, Израиля, Бельгии, Марокко, Таджикистана, Египта, Армении и других стран предлагают в ближайшее время отправиться в детский лагерь Артек. Также организуют различные другие мероприятия», — сообщил он.

По мнению депутата, таким образом оккупанты хотят создать впечатление, что украинский полуостров якобы является частью страны-агрессора, однако их главная цель — привезти «как можно больше детей-заложников» перед контрнаступлением защитников Украины.

Кащюнас добавил, что правительства стран должны принять меры для защиты своих юных граждан и не допустить их использования россиянами «в качестве заложников или в целях военной пропаганды».

В опубликованном 31 января интервью The Washington Post начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сказал, что «мы должны сделать все, чтобы до лета Крым вернулся домой».

Министр обороны Алексей Резников говорил, что Украина освободит Крым без боя. По его словам, Украина не рассматривает чисто военное контрнаступление.

Президент Владимир Зеленский говорил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.