Если партнеры предоставят необходимое оружие. Вполне возможно, что Украина освободит Крым до конца лета — Годжес 18 февраля, 23:06 Генерал Бен Годжес (Фото:US Army Europe/Wikipedia)

Экс-командующий войсками США в Европе генерал в отставке Бен Годжес считает, что при наличии ракет дальнего радиуса действия Украина может освободить Крым до конца лета, а Донбасс — в следующем году или даже раньше.

Об этом он заявил в комментарии Укринформу.

По убеждению Годжеса, «вполне возможно, по крайней мере, то, что Украина освободит Крым до конца лета». Но при условии, что партнеры предоставят необходимое оружие, прежде всего высокоточное оружие большого радиуса действия.

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"ВСУ должны иметь возможность стрелять на 150-300 км, и чтобы ракета упала ровно в цель, тогда российский Черноморский флот просто вынужден будет покинуть полуостров", - сказал генерал.

Годжес назвал Крым «решающим местом», в то время как Донбасс — просто «важным».

По его словам, Украина не будет в безопасности, пока Россия удерживает полуостров. В частности, Украина не сможет восстановить полностью экономику, пока РФ удерживает Крым. Он пояснил, что пока россияне в Крыму Украина не сможет использовать порт Мариуполя. И даже в Одессе стоят 140 судов, которые ждут возможности выйти из порта, но не могут.

«Мы должны помочь Украине вернуть Крым. В этом году. Мы хотим, чтобы это произошло, и должны дать все необходимое», — заявил Годжес.

Ранее бывший командующий войсками США в Европе заявлял, что Крым, находясь под оккупацией России, является военной базой и Украина не сможет возобновить экономическую деятельность в черноморском регионе. Именно поэтому остров является «решающей площадкой» в этой войне.