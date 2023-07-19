Пожар на полигоне в оккупированном Крыму: в Кремле заявили, что Путин «в курсе ситуации»
Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS)
В Кремле, комментируя пожар на полигоне в оккупированном Крыму, заявили, что российский диктатор Владимир Путин «в курсе ситуации».
Об этом сообщает российское пропагандистское информагенство РИА Новости.
Кремль заявил, что «все это докладывается» Путину и «меры принимаются».
Также Кремль начал бредить о якобы «терактах» Киева «на территории» РФ, на которые «Запад готов закрыть глаза».
Утром 19 июля на полигоне в Кировском (Ислямтерецком) районе оккупированного полуострова начался пожар — загорелся склад боеприпасов армии РФ, детонация продолжается уже несколько часов.
Оккупанты причину не назвали. Гауляйтер Сергей Аксенов заявил, что в Крыму перекрыли незаконно построенную автодорогу Таврида (Керчь — Симферополь — Севастополь) и хотят эвакуировать более двух тысяч человек из четырех населенных пунктов.